空中視察愛河 韓國瑜被空汙嚇到

2019年02月14日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿長韓國瑜13日率隊搭直升機空中視察愛河流域，飛行50分鐘落地後受訪驚呼，第1個震憾反而是「空氣汙染」，強調空汙將是未來施政重點。另一方面，水利局也表示愛河上游水質仍汙染嚴重，仁武一帶將加強下水道建設。

韓國瑜13日率水利局長李戎威、新聞局長王淺秋、觀光局長潘恒旭及都發局長林裕益空中視察愛河。他說，所有坐上直升機的人都覺得空汙立刻要改善，這一趟本來要看愛河，卻被空汙嚇了一大跳，從天空一看就更清楚。

對於愛河整治，水利局指出，愛河主要支流有15條，整體防洪保護為10年重現期，待整治長度為最上游至北屋排水約720公尺，愛河流域滯洪量約38.6萬噸，汙水建設系統目前已執行到2015年至2020年的第5期計畫。

水利局說，現正辦理愛河源頭改善，全面提升愛河全河段水質，沿線支流汙水經由汙水截流站及汙水幹管輸送至汙水處理廠處理，推動用戶接管工程，現階段愛河流域接管率已達到約62.6％，中下游用戶接管已趨於完善。

韓國瑜13日空中視察由小港機場起飛，從愛河源頭仁武區八卦寮草潭埤一路往下游飛，途中經八卦里滯洪池公園、北屋排水滯洪池、檨仔林埤水質淨化場、微笑公園礫間淨化場、愛河之心、中都濕地公園及愛河下游出海口。

(中國時報)