林姿妙爭取高鐵延伸到宜蘭

2019年02月14日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

13日是正月初九「天公生」，宜蘭縣長林姿妙率同副縣長林建榮、祕書長林茂盛以及縣府一級主管等人，先後前往草湖玉尊宮、草嶺慶雲宮等天公廟參拜祈福，對於今年的施政願望，林姿妙表示，除了繼續爭取縣內的鐵路高架、國五連接蘇花改，更表示將要進一步爭取「高鐵延伸到宜蘭」，透過更完整的交通建設來帶動宜蘭縣的經濟發展。

林姿妙說，她要誠心感謝天公的庇蔭，讓宜蘭縣能夠風調雨順，在春節連假期間更是風和日麗，因此特別帶領縣府團隊前來參拜，也相信天公會感受到這份誠心誠意，一定會繼續保佑宜蘭縣好好地發展。

對於施政的期許，林姿妙說，學童午餐免費都在積極推動中，此外，宜蘭縣的教育、老人福利等也都將會推動得很好，至於交通建設更是不容忽視，縣府將繼續推動鐵路高架、國道五號連結蘇花改等建設，另外，縣府也要爭取高鐵延伸到宜蘭，讓高鐵能夠串連全台灣。

「相信天公知道宜蘭縣需要什麼」，林姿妙說，希望宜蘭縣的士農工商都能蓬勃發展，做好各項的福利推動及交通建設、改善財政，大家團結合作再加上天公的幫忙，宜蘭一定會更好。

(中國時報)