桃市警局長 陳國進上任

2019年02月14日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

中央警察大學、桃園市警察局長13日交接，原局長黎文明調升警大校長，局長由原警政委員陳國進接任。內政部長徐國勇稱讚，恭喜警大獲得好校長。桃園市長鄭文燦則說，陳國進熟悉桃園，相信很快能進入狀況。

徐國勇說，黎文明職務歷練豐富，相信會把經驗傳承給警大學生。鄭文燦也說，相信其嚴以律己、公私分明且勤奮的工作態度，更能作為警察教育的典範。鄭文燦也說，陳國進曾任桃園縣警察局副局長等職務。熟悉桃園，相信到桃園服務，是桃園之福。

12日黎文明離開桃園市警察局前夕，也指示不辦歡送會、不送紀念品及獻花、不列隊歡送，但仍有警官在市警局前放鞭炮，表示「慶祝」黎文明升官。警界認為，黎文明評價兩極，因鮮少應酬，被稱為「宅男局長」。

黎文明因不喜歡與外界交友，也格外關心分局長等高階警官交友狀況，也曾有分局長因頻繁應酬，遭他點名。就有分局長認為，身為局長格局應該大一點，但也有人認為，局長以身作則，是桃園警界普遍清廉的重要原因。

(中國時報)