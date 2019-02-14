台中媽祖國際觀光文化節開鑼
「2019台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」活動正式開鑼！總計有超過40組表演團隊，分別在台中樂成宮、大里杙福興宮及大甲鎮瀾宮等12間百年宮廟陸續演出；市長盧秀燕13日說，今年主題為「媽祖同行」，邀民眾來拜媽祖、看表演。
「媽祖來了！媽祖來了！」扮演「媽祖報馬仔」的藝人吳鳳現身活動會場！他說，自己是回教徒，但不論走到哪裡、就應融入當地文化特色，很喜歡媽祖文化。
盧秀燕表示，媽祖文化節是自己最喜愛的活動，因媽祖是重要信仰，台中媽祖廟很多透過活動除發揚媽祖信仰，更能結合歌仔戲、布袋戲或現代舞等不同藝文活動；今年活動以「媽祖同行」為主題，更展現農曆3月媽祖出巡時、信徒隨行的虔誠與其意涵。
文化局指出，今年媽祖國際觀光文化節系列活動，從2月9日展開持續至5月25日，首場活動在新社高中停車場登場吸引超過千人參加；16日在樂成宮將有台中聲五洲掌中劇團及演歌天后陳思妏演出、18日在大里福興宮則有戊己劇團、藝林舞團擊鼓演出。
文化局強調，總計40組優質團隊，將陸續在台中12大百年宮廟接力表演；民眾不只能拜媽祖、看演出，還有機會獲得液晶電視、商品禮券等好獎。
(中國時報)
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