百年歷史 褒忠五年千歲19日遶境
台灣元宵節重要民俗活動之一的雲林縣褒忠鄉鎮安宮五年千歲遶境吃飯擔將於19日登場，今年由褒忠鄉馬鳴村輪值，地方官民力邀各界民眾來吃飯擔，蔡英文總統將共襄盛舉，廟方申請把該活動列為國定文化資產，希望能順利通過，彰顯已有百年歷史的獨特傳承。
今年輪值村是褒忠鄉馬鳴村，鎮安宮13日特地準備了油飯、炒米粉、炒麵、酸菜鴨及貢丸湯等飯擔菜，讓來賓及香客搶先品嘗，令人讚不絕口。
雲林縣長張麗善表示，吃飯擔文化傳承百餘年，是縣定無形文化資產，除了見證民間虔誠的宗教信仰外，亦讓來客見識雲林熱情且濃厚的人情味，而在田間大快朵頤，更是難得的經驗，歡迎大家來雲林共襄盛舉。
馬鳴山鎮安宮主委章金樹指出，成為國家文化資產是該廟今年努力的目標，為了讓大家深入了解吃飯擔意涵，除了遶境，今年還有靜態展介紹12個王爺、陣頭文化、惜食陣頭菜等，結合挑飯擔體驗區，重現村民盛情。
行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長張慶鬚指出，農糧署補助飯擔所需約1萬4000公斤白米，希望香客吃飽飽。台塑企業則贊助50萬元採購食材。
馬鳴村長丁秋蘭表示，今年輪值回到鎮安宮的所在地，村人就像是主人，一定要準備的很豐盛，計畫端出油飯、羊肉湯、炒米粉等多樣陣頭菜。
(中國時報)
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