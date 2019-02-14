台東元宵遶境 規模縮水熱鬧不減
台東元宵傳統遶境活動將於19日中午開鑼，1點30分出發，今年參加遶境的隊伍僅有27隊，比往年大幅縮水，主辦單位天后宮表示，隊伍減少有助於秩序管控，也希望多點民俗隊遶境，少一點鞭炮避免擾民，應可順利在晚間12點前結束。
往年均持續2天的台東元宵神明遶境祈福活動，因為常滋生事端，且造成空氣及噪音汙染，天后宮停辦2年後，今年再度接辦，僅規畫1天的遶境活動，且每隊收5000元報名費，導致部分陣頭不參加，過去均有70餘隊，今年只有27隊報名。
天后宮表示，陣頭精簡有助於整體遶境秩序的維護，參加隊伍將進行評比，秩序及內容良好者，第1名可獲3萬元獎金，第2名2萬元、第3名1萬元，其餘只要沒違規，每個隊伍都可獲5000元。
天后宮指出，今年也特別成立神將團及陣前鑼，並於16日、17日2天舉辦研習訓練，同時延請台南高蹺隊、12婆姐隊及3台藝閣車助陣，希望多點民俗隊遶境的歡樂氣氛，少一點鞭炮。
另外，由縣府、市公所、台東縣青年守護家園公益協會聯合舉辦的藝陣大會師，則提前於16日在南京路廣場舉行，時間是下午5點到晚上10點，有10場動態表演，及家將臉譜與神將體驗區。
(中國時報)
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