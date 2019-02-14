吊車遇強風落海 司機跳出逃死劫

2019年02月14日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

驚險！花蓮漁港13日下午4時一輛吊車進行膠筏吊掛作業時，突然遭遇瞬間強風，吊車失去重心翻覆，賴姓司機差點遭吊車壓到，千鈞一髮之際，縱身跳海，賴男被救起後驚魂未定，心有餘悸，直呼「嚇死了，好加在佛祖有保佑！」

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，昨日下午4時11分花蓮漁港港區，獲報有一輛吊車翻覆，經了解，該艘膠筏上岸進行保養維修，吊車準備調回漁港時，疑似風勢過大，導致膠筏和吊車翻覆掉進港區，所幸駕駛連忙逃離跳海，驚險過程都被港內監視器拍下。

賴員平安上岸後驚魂未定，直呼「真是命大」，因在吊車翻覆期間，他正好在吊車左側，眼見吊車朝他壓下，急忙跳海才逃過一劫，否則後果不堪設想，吊車業者也初估翻覆意外，損失恐超過百萬元，將調派吊車吊掛上岸，持續關注有無油汙外漏。

(中國時報)