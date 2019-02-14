日香川知事 參訪桃園燈會

2019年02月14日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

日本香川縣知事濱田惠造、新任議長花崎光弘12日參與2019桃園燈會開幕式，會後桃園市長鄭文燦設宴歡迎；13日一行人拜會副市長游建華，雙方除了教育、體育、音樂、觀光等交流外，也期盼未來互動能更多元、深切。

桃園市和香川縣在2016年7月締結友好城市，期間濱田知事多次訪桃，此行和去年底甫上任的花崎議長一行人12日傍晚抵台，即前往桃園燈會參加開幕式。濱田知事也帶來今年4月26日「瀨戶內國際藝術祭」開幕式邀請卡，邀請桃園市府共襄盛舉，也歡迎桃園市民前往。

鄭文燦表示，桃園和香川締結友好城市今年已邁入第4年，今年「瀨戶內國際藝術祭」也會派員出席參加，台日關係一向友好密切，現也正爭取明年「台日觀光高峰論壇」在桃園舉辦。

鄭文燦還說，與桃園關係友好的基隆市和香川縣的高松市為友好城市，未來有機會的話，桃園、基隆共訪香川，桃園國際機場和基隆港各為國際機場和北台灣重要港口，彼此多多交流，藉以增加航班數，以利促進觀光。

濱田知事表示，今年的「瀨戶內國際藝術祭」，也有來自台灣的藝術家參展，備受注目，歷年台灣遊客占國外旅客中第一多，顯見台日關係相當友好。

祕書處長顏子傑說，桃園和香川早在2007年以「樂」會友，而後在觀光、教育、體育及音樂交流頻繁，締結友好城市，關係更緊密。

(中國時報)