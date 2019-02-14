中科赴日招商 某企業興趣高
科技部喊出以「打群架」、「找夥伴」方式到全世界去招商！竹、中、南科3科學園區管理局打團體戰到日本招商引資。中科表示，大阪招商說明會後，立即有日本企業向中科詢問投資設廠事宜，中科二林園區去年5月通過二階環評審查，有大面積土地供廠商設廠協助日本高科技廠商在中科擴大投資。
中科管理局長陳銘煌表示，中科核准196家廠商進駐，37家外商中，以日商最多占15家，顯示日本非常重視在台投資；日本企業向中科詢問投資設廠事宜，中科說明投資環境及相關規定，該企業將向日本總社彙報後進行評估。
日方關切美中貿易戰對台灣的影響？中科強調，台灣廠商目前係以提升技術方式來因應；以半導體為例，台積電現在最先進的7奈米及10奈米製程已在中科量產，領先競爭對手，營業額依然可以大幅度成長。
中科也與日本京都研究園區簽署軟著陸合作協定，雙邊園區廠商與新創團隊可在對方提供互惠場域，免費短期進駐一周；使用行動辦公室的空間設施與服務，作為探索海外市場與潛在合作夥伴場域。
為吸引廠商投資意願，台中市府設立一站式服務台商窗口，中科也為台商回台中投資打開便利平台，協助台商有效返台投資，根留台灣加碼建廠。
(中國時報)
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