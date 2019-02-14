嘉市地政所主任布達 黃敏惠駁謠言

2019年02月14日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長黃敏惠13日主持地政事務所新任主任郭登訓的布達暨交接典禮時，忍不住大吐苦水，駁斥外界紛傳她開發湖子內區段徵收坐擁大筆土地根本是無稽之談，讓她飽受謠言之苦，她堅持廉能政府。

嘉義市政府地政事務所新任主任郭登訓布達暨交接典禮13日舉行，卸任主任任如梅交接印信給郭登訓，由市長黃敏惠主持，地政處長饒嘉博監交，任如梅調升為地政副處長。

黃敏惠說，當初開發湖子內區段徵收是有使命感的，在第一任市長任內認為不做不行，有許多不為人知的痛苦與困難，但卸任後遭受很大的惡意打擊，說她在那邊有很多土地，她說「如果有土地就免費送你，我在那邊沒有任何土地」。

郭登訓是政治大學附設空中行專行政科畢業，從最基層的辦事員做起，歷任地政事務所課員、技士、技佐、辦事員、市府地政處各科2、3級主管，資歷完整。

(中國時報)