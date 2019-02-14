高雄地下段飄柴油廢氣 台鐵允改進
去年10月高雄市鐵路地下化後，因柴油車頭行駛排放廢氣，影響地下車站及車廂的空氣品質，讓旅客抱怨連連。經立委鍾佳濱協調後，台鐵局長張政源承諾3措施進行改善，包括新增空品監測網等設備，並保證不讓屏東旅客通勤受影響。
鍾佳濱11日下午拜會台鐵局長張政源，提出「建立客觀空氣品質指標」、「強化通排氣」、「不影響潮州以南通勤族權益下，減少非必要柴油機車行經」等3大建議，要求台鐵局加速改善。
台鐵局承諾，針對高雄地下化路段10車站，將比照台北地下化路段標準，在營業時間全時段啟動抽排氣空調，改善地下化路段空氣品質；全台16座地下化車站未來也研議於車站內設置空氣品質偵測設備，並動態顯示即時數據。
柴油車頭問題，2月18日起貨運列車全部改掛電力車頭，行駛地下化路段；3月6日起配合年度改點，潮州站以南通往高雄的柴油通勤列車，皆在潮州站同月台同時段換乘電聯車接駁，且屏東線通勤班次不會減少，屏東旅客完全不受影響。
郭姓旅客表示，自從地下化後，他搭火車到高雄常因吸入柴油廢氣感到不舒服，希望台鐵能盡速改進。
(中國時報)
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