春心大動 雄鳥跳艷舞撩妹

2019年02月14日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

今天就是西洋情人節，由於近日氣溫逐漸回暖，似乎宣告春天也將到來，所以台北市立動物園內的動物，也開始積極替自己尋找伴侶；不少動物「換裝」待發，換上一身新皮毛，盼在競爭激烈的繁殖季「脫穎而出」。

在所有動物中，各種鳥類尋找伴侶的方法可以說是最為變化多端。動物園發言人曹先紹說，雄鳥常擺好美麗的姿勢、大跳豔舞、熱情呼喚或是搭建愛的小窩等，都是為了吸引雌鳥的青睞。

曹先紹進一步舉例，國王企鵝會伸長脖子，將頭側向一邊，再慢慢恢復到原來的姿勢，彷彿在表達「選我、選我、選我」，如果速配成功，一對企鵝就會緊緊走在一起，如果有其他企鵝想來「插花」，就會被驅趕；至於有「公驢企鵝」別稱的黑腳企鵝，每到繁殖季節就會抖動頭部，並尋找喜歡的洞穴，如果雙方都中意同一個地點，就會發出如驢子般的低沈叫聲，就像合唱一樣。

(中國時報)