湖口走春 4大燈區中西合璧

2019年02月14日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣歡慶元宵，湖口鄉年度「元宵走春趣」系列活動即將進入璀璨燈海的重頭戲，公所特別規畫4大主題燈區，主燈「歡樂年華」絢爛奪目，另結合情人節元素，設置愛心拱門、愛心玫瑰燈飾花圃等，適合各年齡族群欣賞。

湖口鄉年度元宵走春系列活動從春節延續至元宵，今年首次選在王爺壟公四公園設置花燈及光環境裝置藝術，將公四公園打造為元宵燈節新興景點，今年燈飾主題定為「歡樂年華」，將傳統元宵節及西洋情人節元素結合，以絢麗花燈展示，從14日舉行到24日。

公所表示，整個公園分成4大主題區，包含歡樂年華、奇幻森林、時光走廊、閃耀大地，除了有滿滿的鬱金香花燈海、創意水管樹造型燈森林、燈廊、天使之翼、世界之窗，還有適合網美取景的愛心拱門、愛心玫瑰燈飾花圃等裝置。

此外，湖口鄉傳統習俗中五村六庄的「食福」活動，傳承三元宮百年祭祀儀典及神明遶庄祈福習俗，多年來已成為湖口特有的民俗文化活動。今年輪值庄為「湖口村」，本月17日將在羊喜窩進行神明遶庄祈福活動，炒熱元宵氣氛。

(中國時報)