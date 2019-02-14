回收水資源 歡迎免費利用

2019年02月14日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府水利局於全市建置多座水資源回收中心，生活汙水經回收處理後，可用於景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗及灑水抑制揚塵；如有相關用水需求，可自備容器，每日上午9時至下午4時止向各區水資源回收中心警衛室登記免費取用，省錢又環保。

水利局強調，如有景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗及灑水抑制揚塵用水需求，只需自備容器，在每日上午9時至下午4時止，向福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等水資源回收中心警衛室登記後，即可免費取用！

(中國時報)