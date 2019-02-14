月津港燈節 水上音樂會好浪漫

2019年02月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2019台南鹽水月津港燈節自2日晚間啟燈以來，已經吸引超過40萬人次湧入鹽水小鎮參觀，除了原先的周邊系列活動外，台南市政府文化局還推出「節日限定」加碼活動，14日西洋情人節配合燈光演出，舉辦浪漫水上演奏音樂會，19日元宵節則在水月橋上舉辦滿月觀月活動，歡迎民眾前來參與，留下難忘回憶。

文化局指出，今年燈節強化與民眾互動性元素，在信義橋旁設置大型水幕投影作品《AquaMira》以及法國藝術團隊Groupe Laps 的全球首發《The Froggs》燈光藝術新作，劇場式演出很受遊客歡迎，因此在情人節推出水上演奏音樂會。

14日晚間在燈光秀表演空檔19:35-19:55、20:05-20:25、20:35-20:55的3個時段，將會演奏多首膾炙人口的小提琴樂曲，讓燈光、藝術與音樂交融出浪漫氣氛，邀請民眾來燈節現場度過特別的情人節。

19日元宵節正逢滿月，文化局也跨界與南瀛科學教育館合作，配合天文景觀與場域藝術布置，在當天晚間18時至22時在水月橋上，舉辦天文推廣教育活動，遊客可透過高倍望遠鏡近距離觀賞今年最大滿月，還有如何用手機拍好月亮等多樣活動，適合攜家帶眷親子同遊。

(中國時報)