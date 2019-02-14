簽署病主法後就不救？屏醫澄清
《病人自主權利法》元月6日正式上路，屏東醫院除設立「預立醫療照護諮商門診」外，也舉辦溫馨情人節音樂會，由內科部長黃炯棠進行宣導，跟民眾解釋病主法內容。黃炯棠強調，民眾擔心簽署後遇重症醫師可能不會盡力救治，這完全是錯誤訊息。
黃炯棠說，《安寧緩和條例》只適用癌末病人，《病人自主權利法》擴大其範圍，包括永久植物人、極重度失智、不可逆昏迷、中央主管機關公告的痛苦難忍受疾病，都可依此法可以保障善終權。
屏東醫院開設「預立醫療照護諮商門診」，由醫師、護理師、社工師、心理師組成照護團隊，採預約門診制度，諮商時間約1小時，1個月來已有10人簽署文件，多是50、60歲的健康民眾。
黃炯棠表示，有民眾擔心簽署病主法後，醫師可能就不救治而放棄。黃炯棠解釋，如果發生像心肌梗塞或腦出血等意外或臨時疾病，醫師還是會盡力救治，只有當2名醫師認定病人發生5種臨床條件，加上2次緩和團隊會診確認後，才可以執行，所以不需擔心。
因應屏東燈會，屏東醫院也在正門口設立「阿猴醫師花燈」，並邀請「生命力樂團」演出，讓醫院大廳多了音樂藝術氣息，同時宣導病主法。
(中國時報)
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