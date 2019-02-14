連日雨又放晴 基隆下磁磚雨
基隆市仁愛區仁二路及延平街口1棟大樓，12日晚間9時許突然發生磁磚剝落，10多塊磁磚從天而降，將路邊一輛白色自小客車砸損，磁磚遍布在馬路中央，所幸未造成人員傷亡，但附近民眾都看得「心驚驚」，紛紛繞道而行。當地里長指出，是因為連日下雨又放晴，冷熱交替、熱脹冷縮下，磁磚才剝落，目前已請管委會處理。
「砰一聲，嚇死人！」當地居民表示，該棟大樓昨晚突然下起「磁磚雨」，抬頭一看發現3、4樓高的外牆磁磚剝落，幸好沒有砸傷人，但直到13日早上，磁磚還是散落在馬路上，很危險。
智仁里長郭智勇表示，磁磚剝落是在12日晚間9時許發生的，可能是因為連日下雨又放晴，冷熱交替及熱漲冷縮的情況下，導致水泥磁磚有蓬鬆，就掉下來。
郭智勇說，此處平時白天有很多小朋友上下課，汽機車也比較多，讓人感到很危險，他已呼籲居民，在磁磚剝落的狀況還沒處理好之前，行經時必須盡量小心，他已和該棟大樓的管委會聯絡，請管委會盡快處理。
13日上午，警方已在仁二路及延平街口交叉口，磁磚散落處拉上封鎖線，呼籲民眾勿靠近，需繞道而行，以免發生危險。
(中國時報)
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