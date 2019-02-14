祥龍點睛 巡遊庄里庇佑地方
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗(火旁)龍首部曲「祥龍開光點睛儀式」13日於苗栗市玉清宮廣場前盛大舉辦，共有11尾祥龍參與，各組龍隊來勢洶洶，延續(火旁)龍傳統外，更是帶進創新與突破，祥龍點睛完將帶著靈氣巡遊庄里，庇佑地方。
13日點睛活動吸引大批民眾圍觀，苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、客委會副主委楊長鎮、立委陳超明、徐志榮等人，為11尾祥龍點睛開光。
其中，頭屋的二崗坪舞龍隊睽違9年再度出龍，最小成員11歲，以大龍頭與大捲尾喚起民眾對頭屋龍的回憶。而三義龍藝隊則時隔4年參與，以樹瘤元素妝點龍頭，連結龍藝與三義木雕的特色。
邱鎮軍表示，今年(火旁)龍主題為「(火旁)龍巡庄、新旺貓裏」，喚起客家人對於祥龍的信仰與尊崇，讓流傳200年的客庄元宵(火旁)龍活動發揚光大。
點睛活動結束後，隨即展開舞龍競技比賽，由福苗龍藝勇奪金質獎，禾豐龍藝、三義龍藝摘下銀質獎，聯興龍藝、聯大土木系龍隊、聯大文觀系龍隊獲銅質獎，今年新增的「龍藝永續獎」及「龍藝創新獎」分別由「二岡坪祥龍隊」、「三義龍藝」獲得。
(中國時報)
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