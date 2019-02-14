仁愛鄉櫻花季 移師精英村

2019年02月14日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣仁愛鄉素有「櫻都」之稱！今年櫻花季活動移師精英村溫泉區，讓民眾在享受粉嫩櫻花綻放枝頭，也能泡湯欣賞原鄉景緻，放鬆身心靈。

仁愛鄉擁有得天獨厚的高海拔氣候與環境，日治時期即有「櫻花之都」美名，除特有霧社櫻及緋寒櫻外，多年前日台體育文化推進協會所贈百株的枝垂櫻及神代曙櫻，也開始在鄉內綻放；精英村是泰雅、賽德克族聚落所在地，除有遍佈山野的櫻花，更有「美人湯」之稱的碳酸溫泉，吸引無數遊客拜訪，也為村落帶來人氣。

仁愛鄉公所結合在地原住民族文化與溫泉特色，以「花之湯·原櫻綻放」為題，從15日至16日兩天在精英村警光會館旁櫻花公園辦理2019仁愛櫻花季活動；民眾不但可觀賞枝頭上粉嫩春櫻，現場也安排原民文化體驗集點活動與特色市集。

仁愛鄉公所指出，遊客體驗原民生活，即可集章，集滿指定章數就可兌換原民好禮，住宿當地體驗溫泉，出示相關證明即可再兌換優質禮品。

(中國時報)