高麗菜種植登記 拿補助又保價

2019年02月14日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

有鑑於去年高麗菜價格崩盤，為保障農民利益，農委會今年在雲林、嘉義、台南、彰化等縣市試辦高麗菜種植登記制，除了補助有機肥外，台北拍賣價低迷時每公斤6元保價收購，若供需仍不穩，每公頃救助10萬元，每人登記上限2公頃，並落實未登記不補助、不救助。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，該試辦計畫自本月21日至27日受理登記，有意種植高麗菜的農民，可準備身分證、手機號碼、種植的農地地段、地號，向農地所在的鄉鎮市農會辦理登記。

高麗菜屬大宗蔬菜，主要種植及產季在秋冬，雲林縣整年種植面積近2000公頃，約占全國4分之1，其種植登記制度雖行之有年，但成效不如預期，而當價格低迷時，未登記者每每亦獲得救助，使登記制形同虛設，去年短暫取消，為落實計畫生產，穩定供需，今年恢復，並祭出許多好康，且要徹底力行未登記者不納入輔導的規定。

張鴻猷表示，登記種植農地，依據農會勘查實際種植面積，每公頃最多可申請3萬元的有機質肥料補助，台北批發市場交易價格持續下跌時，由農民團體或加工廠以每公斤6元以上優先收購，若加工、促銷或外銷量無法穩定產銷時，每公頃救助10萬元，以保障農民收益。

(中國時報)