韓訪大港自造區 肯定新世代創意

2019年02月14日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

為鼓勵年輕人創業，高雄市長韓國瑜13日造訪駁二「M.ZONE大港自造特區」，參觀年輕世代新奇創意作品，並化身為孩子王，和國小學童體驗廢材手造小車競速，他除肯定年輕朋友創意發想，並宣布市府計畫打造青年基地，以鼓勵年輕創業，展現無限可能。

韓國瑜肯定這是一處表演應用、呈現年輕人心血的舞台，他說，現代人需要一些戶外及創作活動，因此特別參觀深耕3年的自造基地；市府計畫在澄清湖旁設置青年會館，青年局成立後將整合集中資源，投入研究、運動、電競、遊戲等產業，讓青年創業及事務蓬勃發展，進而使創意商品化、成為投資標的，讓更多人看見年輕朋友的創意。

廠商請韓國瑜題字，表示可以印在作品上，他寫下：「勿忘影中人」；而現場創客手作的愛情摩天輪，上有他與女兒韓冰的照片，讓韓國瑜看了很開心。

位於駁二藝術特區8號倉庫的「M.ZONE大港自造特區」，是培育Maker的微型創業基地，內設有木工、金工、數位印刷、3D列印、雷射、皮革、縫紉等70多種專業機具設備，集結故事、探索、遊戲、學習等元素，提供青年創業家友善的創作空間環境，以鼓勵年輕人發揮所長、投身創作。

「M.ZONE」今起至17日舉辦「光工場」系列活動，活動結合故事策展、互動裝置和手作體驗，適合大小朋友前往享受手造樂趣、培養自造精神。

(中國時報)