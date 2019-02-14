感恩河東天使 籌設紀念館
畢生奉獻花蓮偏鄉部落的法國籍神父「潘世光」，來台服務一甲子致力教育與保留語言文化，更多次變賣家產創辦「窮人銀行」救濟村民半世紀不中斷，還獲頒我國身分證肯定，去年潘神父病逝後，教友自籌潘神父紀念館，紀念「河東天使」對族人的愛。
賣家產濟貧半世紀
本名Poinsot Msurice的潘神父，去年3月因肝癌惡化病逝，享壽86歲，過世前他說，玉里鎮樂合里聖母山與法國故鄉十分相似，族人依其遺願長眠東豐公墓，更決定募款籌設潘神父紀念館，盼能完整展示神父為當地阿美族人奉獻無私的精神及簡樸生活。
從小在潘神父關愛下成長的照服員王春菊說，潘神父27歲就來到花蓮縱谷的鐵份部落傳福音，並為自己取名「潘世光」，自學阿美族語傳教，除了關注部落族人教育，有感族語凋零，他與已故的博利亞神父費時40年編撰族語聖經、辭典，保留族語文化。
潘神父也以露德聖母為名，創立花蓮地區第一間儲蓄互助社，提供族人儲蓄及低利貸款，改善族人經濟，來台58年潘世光在2017年繼玉里劉一峰神父，拿到期盼已久的身分證，讓潘神父熱淚盈眶，「台灣已經是我的家，我的家人就是阿美族人」。
永存無私大愛精神
潘世光逝世將屆周年，教友無法忘懷神父身影，有意在潘神父一手籌建的東豐教堂旁，發起募款自籌紀念館，希望能將神父60年來的事蹟和簡樸生活完整展示，永存無私他大愛的精神，目前持續聯絡教友進行中，盼能趕在年底前動工興建。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。