感恩河東天使 籌設紀念館

2019年02月14日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

畢生奉獻花蓮偏鄉部落的法國籍神父「潘世光」，來台服務一甲子致力教育與保留語言文化，更多次變賣家產創辦「窮人銀行」救濟村民半世紀不中斷，還獲頒我國身分證肯定，去年潘神父病逝後，教友自籌潘神父紀念館，紀念「河東天使」對族人的愛。

賣家產濟貧半世紀

本名Poinsot Msurice的潘神父，去年3月因肝癌惡化病逝，享壽86歲，過世前他說，玉里鎮樂合里聖母山與法國故鄉十分相似，族人依其遺願長眠東豐公墓，更決定募款籌設潘神父紀念館，盼能完整展示神父為當地阿美族人奉獻無私的精神及簡樸生活。

從小在潘神父關愛下成長的照服員王春菊說，潘神父27歲就來到花蓮縱谷的鐵份部落傳福音，並為自己取名「潘世光」，自學阿美族語傳教，除了關注部落族人教育，有感族語凋零，他與已故的博利亞神父費時40年編撰族語聖經、辭典，保留族語文化。

潘神父也以露德聖母為名，創立花蓮地區第一間儲蓄互助社，提供族人儲蓄及低利貸款，改善族人經濟，來台58年潘世光在2017年繼玉里劉一峰神父，拿到期盼已久的身分證，讓潘神父熱淚盈眶，「台灣已經是我的家，我的家人就是阿美族人」。

永存無私大愛精神

潘世光逝世將屆周年，教友無法忘懷神父身影，有意在潘神父一手籌建的東豐教堂旁，發起募款自籌紀念館，希望能將神父60年來的事蹟和簡樸生活完整展示，永存無私他大愛的精神，目前持續聯絡教友進行中，盼能趕在年底前動工興建。

(中國時報)