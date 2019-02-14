新北400萬人口 最快5月達陣

2019年02月14日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

差不到3000人！新北市力拚400萬人口，截至今年2月，人口已達399萬7387人，距離第400萬人差不到3000人，新北市民政局統計，前三名遷入地區分別是林口、淡水、板橋，預計今年5月到6月間，就能達陣400萬人口目標。

遷入地區 林口居冠

為迎接新北第400萬人口，新北市府去年推出的「住在新北 設籍新北活動」至今已舉辦第11波抽獎，幾乎每個月都會有來回機票得主產生，其中市府更大手筆祭出知名建築師李天鐸規劃的淡水「海洋都心3：中央花園」18坪套房，果真讓新北人口近幾個月都呈現正成長。

民政局戶政科長顏耀明表示，據統計，世大運選手村的社會住宅自去年第開放入住，以及機場捷運、快捷公車等交通建設逐步完善，林口區多月蟬聯新北人口移居冠軍地，光今年1月就有607人淨成長，去年12月也有高達583人，堪稱新北人口成長熱區。

輕軌通車 淡水利多

第二名人口成長快速的地點就屬淡水，今年1月就有520人淨成長，推測該區除有5所大學，每天都有5萬多的學生在淡水生活，加上淡海輕軌通車，房價相對台北市便宜，都是讓人口增加的主因；第三、第四人成長區則分別是板橋、新莊，推測是近期建案陸續完工，遷入人口也陸續增加。

顏耀明推估，按照目前世大運選手村陸續搬入，與淡水等區域人口成長情況，最快在5到6月新北市就能達400萬人口，壓軸的第14波套房獎落誰家很快就能揭曉。

人口移居 快速成長

民政局表示，新北就像是台灣的縮影，不僅地理環境多元，依山傍海的環境也造就北台灣重要的觀光休閒產業，都會區在近年捷運的開通下，發展也更加繁榮，環狀線完工後，更可以加強雙北城市交流，讓新北城市機能更上一層樓，是宜居的城市。

(中國時報)