復興區乾旱 設加壓站送水

2019年02月14日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市復興區冬季進入乾旱期，尤其高海拔地區嚴重缺水，復興區公所成立緊急應變抗旱中心，後山居民目前只能往更高海拔尋找水源，水蜜桃等農產生長尚未受到影響，但上巴陵地區因有民宿，用水量較多，目前只能呼籲部落居民減少用水共體時艱。

公所成立抗旱中心

復興區公所表示，後山地區各部落有各自的水源地，但冬天太久沒下雨，溪流早已乾涸，包含上巴陵、爺亨部落、長興、卡拉部落、榮華、奎輝、霞雲庫志部落等地缺水較嚴重，水量極小，而水蜜桃要等到3、4月才會開花，不至於影響到農作物生長。

後山居民對於冬天缺水早有心理準備，復興區公所成立抗旱應變中心，積極與各里長保持聯繫，盼減少居民生活不便。自來水公司第二區管理處副處長李世淵則說，為因應缺水，在復興區設置19處加水站，每日供應20噸清水，但考量山路危險又遙遠，每天要載4、5趟車次實在不便，近期也加緊腳步設置緊急加壓站。

最快2月底前完工

他表示，預計緊急加壓站工程最快在2月底前完工，將山下地區自來水打上山區，可舒緩燃眉之急。市長鄭文燦也說，除了台水公司水車上山補充水源外，期望提高自來水送水速度，讓復興居民有水可用，市府規畫3個自來水加壓站，待全數完工啟用後，自來水可直接送至羅浮地區，讓區民有水可用。

(中國時報)