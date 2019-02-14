燕允老人健保補助 今年恢復

2019年02月14日 04:10 中國時報 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會副議長顏莉敏開出藍營第一槍，在臉書PO文「承諾就是信任」。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕提恢復老人健保補助，市民期待兌現支票；盧以財政困難需「追錢」因應，遭民進黨痛批跳票。13日市議會副議長顏莉敏開出藍營第一槍，在臉書PO文「承諾就是信任」；強調「今年一定要執行！不是明年」，面對藍綠壓力，市府承諾一定在今年實施，視財源籌措提早上路、絕不跳票。

議員要求明確時間表

繼民進黨團總召李天生抨擊選前騙票、選後跳票，市府有88億舉債空間，若決心兌現選舉支票，還是可借貸；市議員黃守達籲盧，做不到的請向市民道歉，做得到的提出明確時間表與具體規畫。

顏莉敏發文表示，「政權是建立在政府與人民之間的信賴關係！我們選前承諾當選就恢復老人健保補助，嚴格監督市府堅守與選民的承諾！」今年一定要執行！不是明年！因顏是國民黨首位公開發難，重量級的「鄉親大聲公」，備受關注。

市長承諾努力去「追錢」

國民黨團書記長張瀞分說，黨團理解市府財政困難，但施政有輕重緩急；有關「老人健保補助」廣大市民非常關心，請市長盧秀燕努力「追錢」，兌現承諾。

市府說，恢復老人健保補助是盧競選重要政見！前市府並不支持，去年並未編列相關預算；新市府上任盤點財政已要求團隊加速檢討整體預算運用，努力調度財源並設法「無中生有」，掛保證「今年一定會恢復老人健保補助」，要大家放心。

台中市65歲以上年長者人口，至2018年12月底為34萬0852人，恢復補助老人健保如未低度排富，盧秀燕預估1年總經費20多億元；財政局統計財政缺口達20億元，政見若遲未落實為政策，民怨恐如火燎原，節源開流考驗市府施政能力。

(中國時報)