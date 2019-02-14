燕允老人健保補助 今年恢復
台中市議會副議長顏莉敏開出藍營第一槍，在臉書PO文「承諾就是信任」。（陳世宗攝）
台中市長盧秀燕提恢復老人健保補助，市民期待兌現支票；盧以財政困難需「追錢」因應，遭民進黨痛批跳票。13日市議會副議長顏莉敏開出藍營第一槍，在臉書PO文「承諾就是信任」；強調「今年一定要執行！不是明年」，面對藍綠壓力，市府承諾一定在今年實施，視財源籌措提早上路、絕不跳票。
議員要求明確時間表
繼民進黨團總召李天生抨擊選前騙票、選後跳票，市府有88億舉債空間，若決心兌現選舉支票，還是可借貸；市議員黃守達籲盧，做不到的請向市民道歉，做得到的提出明確時間表與具體規畫。
顏莉敏發文表示，「政權是建立在政府與人民之間的信賴關係！我們選前承諾當選就恢復老人健保補助，嚴格監督市府堅守與選民的承諾！」今年一定要執行！不是明年！因顏是國民黨首位公開發難，重量級的「鄉親大聲公」，備受關注。
市長承諾努力去「追錢」
國民黨團書記長張瀞分說，黨團理解市府財政困難，但施政有輕重緩急；有關「老人健保補助」廣大市民非常關心，請市長盧秀燕努力「追錢」，兌現承諾。
市府說，恢復老人健保補助是盧競選重要政見！前市府並不支持，去年並未編列相關預算；新市府上任盤點財政已要求團隊加速檢討整體預算運用，努力調度財源並設法「無中生有」，掛保證「今年一定會恢復老人健保補助」，要大家放心。
台中市65歲以上年長者人口，至2018年12月底為34萬0852人，恢復補助老人健保如未低度排富，盧秀燕預估1年總經費20多億元；財政局統計財政缺口達20億元，政見若遲未落實為政策，民怨恐如火燎原，節源開流考驗市府施政能力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。