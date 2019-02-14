選南市立委 國民黨藍10議員有興趣
台南市過去向來為綠營的票倉，長期沒有國民黨區域立委，過去找不到人選立委，拜韓國瑜「韓流效應」帶動藍軍氣勢，加上謝龍介投入第2選區立委補選，國民黨台南市議員16席中，已有10人有意投入下屆立委選舉。國民黨台南市議會書記長蔡育輝說，韓流掀起旋風，接下來立委選舉6選區，國民黨都會派人參選。
人選紛紛躍上檯面
國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介率先投入第2選區立委補選，儘管該選區是藍營艱困選區，甚至被謝龍介形容「綠到出汁」，蔡育輝說，同黨議員除了全力輔選外，也在觀望選舉結果，若謝龍介勝選，對國民黨勢必將注入強心劑，相信將帶動更多國民黨議員角逐下屆立委。
蔡育輝直言，包括他及多名國民黨議員均有意願投入明年立委選舉，包括蔡淑惠、林美燕、盧崑福、林燕祝、王家貞、李中岑、曾培雅、許至椿，未來都是可能挑戰立委的人選。
有人表態有人觀望
目前已率先表態的為南區、安平區議員蔡淑惠、林美燕、盧崑福，將與林俊憲爭奪下屆第5選區立委，以及東區議員曾培雅傾向參選南關線立委，議員王家貞也在評估是否挑戰王定宇；永康區議員林燕祝說，現階段先輔選謝龍介，之後再思考是否參選。
第3選區現任立委為民進黨陳亭妃，中西區、北區議員許至椿還在思考中，安南區議員李中岑則說，是否投入參選，屆時會聽從黨的安排。至於選區在鹽水、新營、柳營區的蔡育輝，他個人也不排斥投入第1選區選戰。
(中國時報)
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