向澎湖借種 綠島復育硨磲貝

2019年02月14日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

受到華盛頓公約保護的海中美麗生物「硨磲貝」，因遭人為採捕，數量愈來愈少，綠島沿海海域，每100平方公尺看不到2顆，台東縣政府農業處爭取經費，並向澎湖「借種」，要在綠島復育100顆「硨磲貝」，塑造綠島成為硨磲貝的復育基地，進而推動海洋生態保育觀光。

海中玫瑰 東海岸僅百顆

外型漂亮、有「海中玫瑰」之稱的硨磲貝，過去由於人為濫採，數量愈來愈少，台東縣是台灣本島少數還看得到數量較多的「硨磲貝」，據台東縣政府調查，綠島2015年還觀察到有304顆，2106年的調查只剩160顆左右，每100百平方公尺只看到1顆。

台東縣政府農業處漁業科長陳文泰表示，硨磲貝有「海中玫瑰」之稱，但1年才成長1公分左右，速度緩慢，已受到華盛頓公約保護，在台灣的東海岸海域僅有上百顆，非常珍貴。

陳文泰指出，調查過程中發現很多硨磲貝殼裡的肉被挖掉，還有一些足絲被切斷，相當可惜。

濫採硨磲 最高罰15萬元

他說，透過基因分析發現，綠島硨磲貝的品種和澎湖相似，今年特別向海洋委員會爭取80萬元經費，向澎湖借100顆種貝到綠島進行復育繁殖，並設立監測解說等相關設施，打造復育基地。

農業處長許瑞貴表示，由於綠島全島海域已列為護漁保育區，公告禁捕，一旦查獲採捕海中生物會罰3萬到15萬元，因此在綠島設置復育基地相對安全，也可提升綠島海洋生態觀光價值。

(中國時報)