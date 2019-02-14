苔牆藝術 基隆打卡熱點
基隆市立德路二信中學上方，位在槓子寮砲台入口彎道處，自去年起陸續「神祕客」利用苔蘚牆刮畫創作，繪製宮崎駿筆下的龍貓、小鹿斑比、聖誕老人、雪橇等，讓經過的民眾恍若置身在日本琦玉縣東秩村定峰山道的青苔壁畫祕境，而這幅「苔牆藝術」也因此成為基隆打卡新熱點。
基隆氣候多雨，而槓子寮砲台分岔路口約100公尺的山璧上長滿了青苔，從去年起就陸續有不知名的創作者，利用苔蘚牆面刮畫創作，起初畫了好幾隻貓咪，接著又畫了龍貓，以及聖誕老人拉著坐著麋鹿的雪橇，還有海豚、貓頭鷹等可愛繪圖。
由於在日本琦玉縣秩父郡東秩村定峰山路上，也有神祕客會利用苔蘚作為畫布，畫出一個個吉卜力動畫人物，且栩栩如生、唯妙唯肖，如今位在基隆的台版「苔牆藝術」，亦讓人恍如置身日本。
「高手在民間！」民眾見狀後紛紛驚呼「基隆人太有才了」、「基隆濕濕冷冷，看到畫心情就開朗了」、「看了心情好好，希望可以再增加更多圖案」，引發熱議，吸引許多人想要前往。
韓姓市民指出，聽說是出自二信中學廣告設計科學生之手。不過二信中學的教師卻澄清，創作的神祕客並非學生，而是1名戴著帽子、身材瘦高的人士。
二信中學教師說，牆上的塗鴉沒有任何汙染，可以避免噴漆的化學物質，既美觀又環保，只要將畫底青苔刮掉，露出白色牆面底色，透過對比就可以創作出文字、動物、人物、景物等各種有趣圖案。
(中國時報)
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