誤聘非法看護 雇主挨罰15萬

2019年02月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

74歲的林姓老婦日前丈夫因病住進輔大醫院，急需人力照顧，後來透過仲介找到移工阿翠擔任看護工，由於阿翠國語流利，林婦不疑有他也未查驗相關證件，沒想到最後卻被員警巡查時發現為逃逸移工，林婦反因違反《就業服務法》遭新北市勞工局重罰15萬元。

新北市勞工局外勞科長廖武輝表示，近年來各地醫院經常出現不肖仲介，鎖定病患家屬發放標榜「政府立案」的名片，聲稱看護工可以「一通電話明天上工」，一解照顧家人的燃眉之急，實則提供非法外籍看護工，不僅從中剝削移工牟利，更害雇主違法受罰。

勞工局統計，2014年至2018年在醫院內查獲違法雇主120件，裁罰金額高達1152.5萬元， 而於醫療院所內查獲民眾雇用逃逸移工擔任看護工的裁罰案，以天主教輔仁大學附設醫院20件最多，其次是淡水馬偕醫院共19件。

廖武輝說，勞工局自2013年起持續派員至新北市各醫療院所，現場向病患家屬及護理站宣導，2018年針對醫療院所內對民眾實施宣導共計2306人次、院內護理及行政人員亦宣導269人次，並與院方協調於住院需知中，加註宣導事項或另行張貼警語告示。

勞工局長陳瑞嘉強調，大部分醫院有特定配合的照服機構，有聘僱看護工需求的病人或家屬，可先向所屬護理站登記洽詢，一旦查獲違法聘僱外籍移工，勞工局將依違反《就業服務法》開罰15萬至75萬元。

(中國時報)