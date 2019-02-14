豬年新生寶寶 補助加碼
新竹縣長楊文科上任後加碼新生兒營養津貼後，芎林鄉公所、北埔鄉公所也分別提高「產婦營養補助費」至1萬元，及發放婦女生育費用5000元，用以提升生育率、降低有新生兒家庭的負擔，使不少豬年寶寶受惠。
芎林鄉公所原有產婦營養費補助實施計畫，在鄉長黃正彪上任後，補助金額從6000元調整至10000元，不僅延續福利政策，也落實政見，期望能使芎林鄉人口逐漸成長。
無獨有偶，北埔鄉也推出婦女生育津貼發放作業要點，婦女每生育1名新生兒，即可領取5000元生育津貼，追加預算在上月底代表會臨時會通過，可追溯到今年元月發放，北埔鄉長莊明增表示，增加婦女生育津貼5000元，是希望能降低新生兒家長負擔，也落實他「智能山城、樂活北埔」政見，期望能使北埔鄉愈來愈樂齡宜居。
不過無論是芎林鄉的產婦營養費補助實施計畫、或是北埔鄉婦女生育津貼發放作業要點，均有父母任一方或雙方須設籍在該鄉鎮滿2年或1年的限制。而楊文科所提出的新生兒營養補助，婦女生育第二胎增加為2萬、第3胎以上5萬元、3胞胎10萬元，同樣有設籍並連續居住滿1年的限制。
新竹縣13鄉鎮中，不少鄉鎮具有新生兒或婦女營養補助相關福利政策，包含竹北市、峨眉鄉、寶山鄉等，期望能拉高生育率，增加偏鄉人口數。
(中國時報)
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