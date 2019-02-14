花博情侶日 單身照樣拿好禮
一年一度西洋情人節！花博后里、外埔及豐原等園區，特舉辦應景「情侶日」活動，主打「單身被閃沒關係！照樣可以拿好禮！」；14日至17日逛花博，情侶穿著情侶裝、單身者戴墨鏡，就可到各園區遊客中心領取1朵百合花，廣邀民眾踴躍到花博走走！
讓所有民眾都能開心度過情人節！14日情人節當天下午14時、15時、16時，情侶在后里森林園區、后里馬場、豐原葫蘆墩公園第一區遊客中心等，與情人專屬打卡牆合影拍照，並將照片上傳臉書註明「#最愛和我在台中花博」，即可獲得限量巧克力1份，數量有限贈完為止。
外埔園區樂農廣場14日情人節，當天下午15時將舉辦集客活動，只要在指定區域內親吻10秒，就可獲贈香皂玫瑰花1束，參加對象沒有限制；14、15日在外埔園區遊客中心現場親親10秒、持手拿板拍照及16、17日跟穿著格格裝的工作人員拍照，即可兌換花卉！
市府也舉辦「花博愛情故事-情人節徵文暨特別活動」，即日至2月22日將牽手故事化成動人「文字及照片」；投稿有機會獲得豐富獎項，還可來場最難忘的求婚儀式。
2019花在彰化系列活動，14日是西洋情人節，即日起到溪州公園享受浪漫者都有可能是幸運兒，可以把電動機車騎回家。
(中國時報)
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