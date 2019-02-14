學甲蜀葵花季 228嬌豔迎賓

2019年02月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

春節連假剛過，春暖花開，民眾遊興不減，台南市學甲區的「唸戀學甲蜀葵花文化節」將在228登場，目前蜀葵花已漸次盛開，花色鮮豔風情萬種，今年花區還種植小麥田、油菜花、仙草花、台灣藜麥等陪襯，配合活動希望能吸引人潮湧入學甲觀光。

學甲區公所推廣休耕農田種植蜀葵花多年，大部分區域集中在光華里一帶，近年結合蜀葵花海，官方與民間合作推出蜀葵花文化節活動，也得到當地民眾支持，營造出休閒環境，吸引觀光人潮，今年活動邁入第6年。

台南市政府民政局長顏振標指出，今年在休耕田區種植的蜀葵花海占地約5公頃，蜀葵可長到1丈高，故有一丈紅之稱，蜀葵是一種評價極高的花卉，皇宮和富貴家庭花園都以種植蜀葵花來顯現它的富麗堂皇，今年也邀請全國藝術家和親子前來寫生，透過畫筆記錄學甲花海之美。

區公所表示，往年學甲蜀葵花季曾創下10萬人次前來參觀的紀錄，今年蜀葵花區搭配小麥、油菜花、仙草花、台灣藜麥等，更為豐富，學甲慈濟宮、在地廠商及學甲子弟贊助經費，屆時現場也會設置創意燈飾。

在2月28日開幕當天，會有地方優秀樂團及樂手即興演出，打造出音樂嘉年華的氛圍；還有在地青農的生鮮食材展售市集，另外台灣鯛協會也會將推出「台灣鯛創意料理風味餐」供民眾品嘗。

(中國時報)