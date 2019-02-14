海之女神點燈 新住民姊妹嗨

2019年02月14日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會倒數5天，繼六堆燈區、農業海洋燈區接續曝光後，藝術國際交流燈區也在13日露臉，新住民藝術主燈話題十足，15米高的燈飾海之女神已在春節期間成為新地標，而縣長潘孟安點燈時與新住民姊妹齊喊「我在台灣，我很好」，令人備感溫馨。

潘孟安不僅與內政部次長陳宗彥、與會來賓一同為新住民藝術主燈掛上蚵殼，象徵為燈飾完成最後一塊拼圖，也率領9位新住民以各自母語說「我在台灣，我很好」、「我們在屏東，我們都很好」，回應對遠方故鄉家人的思念。

潘孟安說，新住民藝術主燈由新住民發展基金補助，以「你容我融」命名，營造今年台灣燈會在屏東、呈現多元文化融合的意象，並落實族群融合的理想，且主燈有3大特色，包含首次融入國際燈區中，新住民不是配角而是主角，顯示對新住民的重視。

而由民間自籌、擁有全球最大8.3米高愛心燈的枋寮燈會，則將在14日情人節晚間7點20分正式點燈，且主燈旁還有由999顆小燈籠組成的燈籠隧道，特別取「妻」、「愛你」、「久久久」等諧音，盼讓見證點燈的大家能藉此表達心意、幸福久久，另外還有總額價值500萬的獎品要讓遊客摸彩。

枋寮燈會籌辦時間僅短短3個月，全靠300多名志工日夜接力規畫活動，出錢又出力的心血結晶終於要在14日晚間隆重呈現，不少人引頸期盼。

(中國時報)