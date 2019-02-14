誤會大了 鯨豚不宜吃魚飼料

2019年02月14日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮外海是鯨豚活動熱區，賞鯨活動是花東旅遊不可錯過的遊程，不過近日就有遊客誤以為港邊的小魚魚飼料是準備給外海的大魚們吃的，搭上賞鯨船前還不忘帶幾罐伴手禮，業者出面制止，遊客還回問「海豚不吃嗎」，花蓮農業處說，會盡快撤除魚飼料販賣機。

春節期間花蓮賞鯨船天天都有8成好業績，首班船還遇上千隻弗氏海豚蹤跡，為排解遊客候船空擋，當地業者在碼頭邊設置「鯉魚躍龍門」造型的魚飼料販賣機，讓遊客可以餵食港邊小魚消磨時間，但卻讓遊客誤以為海豚、鯨魚也愛吃，上船前還外帶5、6罐魚飼料準備出海請客。

賞鯨業者指出，出海當天正好看見遊客一手牽著小孩，一手拿著5、6罐魚飼料，便上前詢問，遊客竟反問「海豚不吃嗎」，讓業者哭笑不得，也只能機會教育遊客，提醒遊客避免以飼料、加工品等食物餵食野生動物，避免傷害海洋生態。

「大海，就是鯨豚的冰箱」黑潮海洋文化基金會針對魚飼料餵食貼文指出，餵食野生動物，會影響野生動物行為，導致失去在自然中生存的能力，在海中生活的鯨豚，是有能力捕捉到最新鮮的魚貨，魚飼料對牠們而言，也不是理想的食物。

花蓮港賞鯨碼頭由區漁會向港務分公司承租供賞鯨業者使用，對於港邊設置魚飼料販賣機，花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，擺放魚飼料販賣機確實誤導遊客攜帶出海，以人工飼料餵養也危及海洋生態，會儘速通知業者撤離魚飼料販賣機。

(中國時報)