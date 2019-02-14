金門馬拉松 洋溢戰地風情
洋溢戰地風情的「2019金門馬拉松」將於16、17日連兩天在國立金門大學登場，今年共有18個國家、地區的跑者一較高下。大會將安排大陸高顏值美女擔任配速員，協助選手們創造佳績，金防部也將出動輕型戰術輪車共襄盛舉。
16日由健康休閒5公里組率先開跑，當天上午7時現場發放號碼布及限量紀念衫；全程、半程馬拉松與11.2公里組則於17日進行。完賽選手憑號碼布上的兌換券及中途認證章，即可獲得金門酒廠提供的紀念酒（未滿18歲提供其他紀念品）。
去年以2小時17分32秒締造金門馬新紀錄，拿到第1名的肯亞選手卡米提（Samuel Mungara Kamiti），今年將再次挑戰衛冕。另外，來自中國大陸的好手葉偉、錢鼎彬以及去年獲得金門馬拉松女子第2名的孫偉偉，也來勢洶洶全力備戰。國內選手黃世昌及何慶燕也將參加全馬，好手陳秉豐則挑戰蟬聯半馬2連冠，希望再將冠軍留在台灣。
大會今年特別安排連3年獲評選為「中國10佳馬拉松跑團」兼具專業實力與高顏值的女跑者擔任配速員，期盼協助跑者突破自我，再創佳績，將讓金門馬更加吸睛。
大會另也邀請國軍出動輕型戰術輪車做為賽道前導車，並規畫軍卡做為選手殿後的收容車，讓這項賽事更加洋溢戰地風情。
(中國時報)
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