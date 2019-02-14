桃苗支援 新竹供水無虞

2019年02月14日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

穩定水情，竹市府雙管齊下。水利署長賴建信13日率團隊拜會新竹市長林智堅，針對水情提出說明，目前全台水情供灌正常，也已協調桃園石門水庫、苗栗永和山水庫支援，確保新竹地區供水無虞。林智堅也前往天公壇祈福參拜，向天公祈求天降甘霖。此外前瞻計畫中的「2020北水南送計畫」工程已發包，預計在2020年底前完成。

目前全國水情供灌正常，為正常藍燈，寶山水庫與寶二水庫截至13日止蓄水率是37％，賴建信指出，由於經濟部已協調永和山水庫與石門水庫支援，大新竹地區供水狀況穩定，後續也將會密切協調新竹市府、新竹縣府、水利會與新竹科學園區，共同召開應變小組協調會議，對水情做提前討論與因應。

根據氣象局預測，雖2月間應不會有大量降雨，但2月底至3月降雨機率有望增加，而針對民間與產業對用水吃緊與否的關心，也已提出相關措施提前因應。「目標是力求梅雨季來臨前維持全國用水狀況無虞。」賴建信指出，提前因應措施包括，跨區域支援調度全國用水，已調度石門水庫及苗栗永和山水庫，支援新竹地區每日14萬噸用水。

林智堅表示，竹科是台灣重要的產業命脈，穩定的供水環境需要中央、地方通力合作，「喝好水」、「穩定供水」更是新竹市民與產業的共同期待；他特別向賴建信詢問台水公司推動「2020北水南送計畫」執行進度，賴建信回應指出，「2020北水南送計畫」目前工程已經發包，盼在明年底完工，以回應大新竹地區民眾對用水需求的期待。

新竹市政府去年積極向台水提出竹市民生飲用水全數改成水庫水要求，獲台水公司允諾啟動北水南送計畫，將調度石門水庫20萬噸的用水，盼2020年底讓新竹市全面飲用水庫水。

(中國時報)