拜天公送蔬菜 元清觀綿延1公里
初九天公生，國定古蹟、也是全台唯一以「觀」為名，奉祀玉皇大帝的元清觀熱烈滾滾！彰化市公所推出送「拜天公送蔬菜」，為了等一把青菜，人潮沸騰了，擠爆陳稜路，隊伍綿延1公里多，蔚為盛況！
元清觀平常香火鼎盛，在正月初九「天公生」，更吸引來自各地信眾，向天公祝壽，再者也祈求天公庇佑，新的一年能家運亨通。
為了慶祝天公生，在13日凌晨，先由兼任元清觀管理人的林世賢市長主持隆重的祝壽祭祀大典，廟方並安排扮仙、布袋戲等熱鬧演出與播放電影，為天公祝壽。
祝壽大典結束後，林世賢和縣議會副議長許原龍等人發送5000顆壽桃給民眾，並準備平安圓和壽麵，更使出了近年來推行的傳統「送蔬菜」。
「哇！盛況太驚人了」沒想到平常蔬菜這麼搶手、隊伍綿延！林世賢薦送的都是吉園圃認證，有彰化市特有「紫色花椰菜」、芥蘭菜、大陸妹及玉米筍等；信徒們說，吃青菜特別健康，同時天公保祐，吃了有加持啊！
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。