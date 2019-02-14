拜天公送蔬菜 元清觀綿延1公里

2019年02月14日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

初九天公生，國定古蹟、也是全台唯一以「觀」為名，奉祀玉皇大帝的元清觀熱烈滾滾！彰化市公所推出送「拜天公送蔬菜」，為了等一把青菜，人潮沸騰了，擠爆陳稜路，隊伍綿延1公里多，蔚為盛況！

元清觀平常香火鼎盛，在正月初九「天公生」，更吸引來自各地信眾，向天公祝壽，再者也祈求天公庇佑，新的一年能家運亨通。

為了慶祝天公生，在13日凌晨，先由兼任元清觀管理人的林世賢市長主持隆重的祝壽祭祀大典，廟方並安排扮仙、布袋戲等熱鬧演出與播放電影，為天公祝壽。

祝壽大典結束後，林世賢和縣議會副議長許原龍等人發送5000顆壽桃給民眾，並準備平安圓和壽麵，更使出了近年來推行的傳統「送蔬菜」。

「哇！盛況太驚人了」沒想到平常蔬菜這麼搶手、隊伍綿延！林世賢薦送的都是吉園圃認證，有彰化市特有「紫色花椰菜」、芥蘭菜、大陸妹及玉米筍等；信徒們說，吃青菜特別健康，同時天公保祐，吃了有加持啊！

(中國時報)