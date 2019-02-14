郭信良遭民進黨除黨籍 吟詩嘆無奈
台南市議長郭信良去年12月25日宣布退出民進黨，旋即以無黨籍身分當選台南市議長，民進黨中評會13日決議開除黨籍；郭信良以「我本一心向明月，無奈明月照溝渠」表達無奈，強調尊重民進黨決定，未來會做全民議長，監督市府也與市府合作，一起為這塊土地打拚。
民進黨發言人林琮盛昨在中常會後轉述說，郭信良在去年台南市正副議長選舉中，未依照台南市議會黨團決議進行投票，中評會決議予以除名處分；至於其他未按黨內決議投票的議員處分方式，則留待下次討論。
本屆台南市議長選舉，原民進黨籍議員郭信良閃電般在選前逕自宣布退黨，結合同黨籍市議員陳怡珍、周麗津及吳通龍，擊敗民進黨原先規畫人選，當選議長，4人日前已提出退黨申請書；黨籍市議員陳碧玉在議長第二輪投票誤以為進行副議長選舉，投給郭清華，民進黨中評會昨天開會討論台南市議長跑票案，決定開除台南市議長郭信良黨籍、市議員陳碧玉停權半年。
民進黨台南市黨部表示，所有黨員皆應共同堅定捍衛黨的榮譽和價值，除名郭信良是為了民進黨永續發展空間與制度，堅決捍衛黨紀，回應民意的重要決定。
郭信良對此回應，尊重民進黨決定。他也提到，11月24日當選議員到12月25日當選議長，這段時間受到派系打壓，才會造成今天結果，強調自己能當選議長是證明從政20幾年來，一直受到大家支持，他心存感念，也希望全體市民支持，他說目前不會考慮加入其他政黨，要做全民議長。
此外，民進黨徵召前勞動部次長郭國文參選台南第二選區立委補選，但吳炳輝、陳筱諭都退黨參選。林琮盛表示，中評會認定屬實，予以除名。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。