郭信良遭民進黨除黨籍 吟詩嘆無奈

2019年02月14日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

台南市議長郭信良去年12月25日宣布退出民進黨，旋即以無黨籍身分當選台南市議長，民進黨中評會13日決議開除黨籍；郭信良以「我本一心向明月，無奈明月照溝渠」表達無奈，強調尊重民進黨決定，未來會做全民議長，監督市府也與市府合作，一起為這塊土地打拚。

民進黨發言人林琮盛昨在中常會後轉述說，郭信良在去年台南市正副議長選舉中，未依照台南市議會黨團決議進行投票，中評會決議予以除名處分；至於其他未按黨內決議投票的議員處分方式，則留待下次討論。

本屆台南市議長選舉，原民進黨籍議員郭信良閃電般在選前逕自宣布退黨，結合同黨籍市議員陳怡珍、周麗津及吳通龍，擊敗民進黨原先規畫人選，當選議長，4人日前已提出退黨申請書；黨籍市議員陳碧玉在議長第二輪投票誤以為進行副議長選舉，投給郭清華，民進黨中評會昨天開會討論台南市議長跑票案，決定開除台南市議長郭信良黨籍、市議員陳碧玉停權半年。

民進黨台南市黨部表示，所有黨員皆應共同堅定捍衛黨的榮譽和價值，除名郭信良是為了民進黨永續發展空間與制度，堅決捍衛黨紀，回應民意的重要決定。

郭信良對此回應，尊重民進黨決定。他也提到，11月24日當選議員到12月25日當選議長，這段時間受到派系打壓，才會造成今天結果，強調自己能當選議長是證明從政20幾年來，一直受到大家支持，他心存感念，也希望全體市民支持，他說目前不會考慮加入其他政黨，要做全民議長。

此外，民進黨徵召前勞動部次長郭國文參選台南第二選區立委補選，但吳炳輝、陳筱諭都退黨參選。林琮盛表示，中評會認定屬實，予以除名。

(中國時報)