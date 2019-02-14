澎湖慶元宵 3000台斤大米龜點睛開光

2019年02月14日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖元宵節最熱鬧，黃金龜、大米龜爭奇鬥艷，百年古蹟觀音亭3000台斤大米龜登場，縣長賴峰偉13日應邀開光點睛，正式拉開今年慶元宵序幕。

元宵節是澎湖最具特色的重要慶典，各地廟宇大顯身手鬧元宵，宗教嘉年華熱鬧氣氛搶搶滾，澎湖縣政府積極打造「西乞龜」文化，媲美「東寒單」、「南蜂炮」、「北天燈」。

澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，乞龜象徵祈求平安好運到，澎湖鄉親好瘋狂。

淵源數百年的乞龜文化起源於大陸閩南一帶，最初的肪片龜與大米龜是最原始的乞龜傳統，流傳至離島澎湖發揚光大，反而起源地大陸泉州、漳州已逐漸式微，近年來不惜重金禮聘澎湖老師傅遠赴重洋回鄉傳授砌龜技藝。

一包包1台斤重的真空白米包推砌成大米龜，更添加各種花俏創意，在龜背上鋪陳硬幣、燈飾等張燈結綵等精巧造型，展現了招財進寶、闔境平安等新意境。

今年澎湖各地寺廟大米龜拚場較勁，湖西鄉龍門村觀音宮2萬台斤重的大米龜拔得頭籌奪冠，白坑村玉聖殿1萬2000台斤米龜緊追在後，其他廟宇望塵莫及。

超過300年歷史澎湖縣定3級古蹟觀音亭3000台斤米龜13日正式安座完成，廟方邀賴峰偉及澎防部指揮官呂坤修親臨開光點睛。

(中國時報)