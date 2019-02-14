開學季 基市強化反毒教育
中國時報
游昊予／基隆報導
寒假結束，各級學校紛紛開學。為落實反毒教育，基隆市警局除多次邀請反毒大使白馨儒參與宣導活動，少年警察隊也配合市內學校「友善校園周」舉辦預防犯罪宣導，並加強周邊巡守。教育處也將「反毒行動車」開進各校園，利用生動有趣的方式，將反毒理念深深植入民眾心中。
市警局表示，為加強維護校園安全，防制毒品入侵校園，特別前往各校進行預防犯罪宣導，要提高學生及家長對毒品危害的認識，避免遭到毒品危害。少年隊指出，近日與各分局前往本市建德國中、信義國中等15所學校進行預防犯罪宣導，利用活潑生動的解說，向學生及家長說明基隆市少年涉毒情況及警察局查緝、防制毒品作為。
教育處表示，反毒行動車內裡有很多發人省思的真實案例，可以讓民眾了解到毒品對健康的危害，還能解答一般人對毒品的迷思，並進一步學習拒絕毒品的技巧還有求助的管道。為了提升民眾興趣還設計了「戒毒拉一把」、「毒害之臉」及「投向健康」等互動遊戲，並將各類型新興毒品做成模型，提醒民眾提高警覺，不可誤觸毒品。
(中國時報)
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