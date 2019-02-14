佈老志工 王偉蓮服務時數捐公益

2019年02月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

57歲的王偉蓮原本從事會計工作，多年前辭職回家照顧生病的公婆，雖然悉心照顧，公婆仍相繼往生，2014年王偉蓮毅然加入新北市佈老志工行列，至今累積服務時數超過300小時，未來要將服務時數全捐給長照服務做公益，給更多需要的人。

「長輩衰老的速度真的很快！」王偉蓮說，家中長輩因病相繼過世，她便決定參加新北市第7期佈老志工訓練，並於同年6月底開始服務，起初是2人一組到獨老家中陪伴服務，後來又轉到頭前公共托老中心服務。

在托老中心陪伴一段時間後，王偉蓮與中心裡的長輩漸漸熟絡，有時她臨時有事無法到中心，失智的長輩還會忙著喊「阿蓮、阿蓮呢？」，讓她得知後非常感動，即便春節期間，只要中心一上班，她便立即前去報到。

王偉蓮現在每周到新北市頭前公共托老中心擔任佈老志工2小時，陪伴長輩健身運動，更親自拉著失智長輩的手、扶著身體，幫助他們一起運動。

王偉蓮目前已累積服務時數超過300小時，她說，自己從照顧中更體會健康的重要，「只有先把自己照顧好，才有能力去照顧別人」，也會把服務時數全捐給長照服務做公益，給更多需要的人。

(中國時報)