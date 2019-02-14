軒軒出養丹麥 寄養父母依依不捨

2019年02月14日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

近年虐童案頻傳，許多孩童安置於寄養家庭等待媒合屬於自己的家，今年4歲的軒軒也是其中之一，13日軒軒將出養至丹麥，寄養父母魏大江、陳秀貴講起近4年來拉拔軒軒的點滴，忍不住紅了眼眶，並親手將軒軒送至丹麥父母身旁，哽咽表示，衷心祝福他找到能生根落地幸福的家。

軒軒的親生母親是印尼籍外配，與台灣丈夫生了5、6個小孩後就落跑，台灣丈夫驚覺「孩子怎麼不像自己」拒絕撫養軒軒，因原生家庭疏於管教，軒軒4個月大時被安置到寄養家庭，他黝黑的膚色、捲翹的頭髮頻受關注，因而有了響亮的綽號叫「歐巴馬」，活潑個性惹人憐愛。

陳秀貴表示，照顧軒軒3年8個月，因為孩子發展遲緩，陪伴著他每個禮拜4天的早療課程不間斷，他就是我的寶貝，如同親生子女關懷呵護從未缺少，知道他將出養丹麥，心中既是祝福欣喜卻又不捨，軒軒半個月前得知自己將要出國，心情雖受影響，但經耐心開導後，與出養父母互動大方。

陳秀貴哽咽地說「我還是愛他」，祝福他找到好的家庭，能平安快樂成長。她說，加入家扶寄養家庭已有10年，軒軒是照顧的第4個孩子，依循開立幼稚園、當保母的經驗，能請保母的小孩都有父母疼愛，但家扶的小孩沒有父母照顧，更讓她想擔起給愛的責任，「歡喜做、甘願受」認為做這份工作充滿意義，目前持續照顧剛滿月的第5個個案。

苗栗家扶中心指出，由於國內寄、出養媒合風氣保守，自1996年起出養兒童至國外，軒軒是第44名成功案例，其出養父母均是專業人士，目前已認養1子。家扶即日起招募寄養家庭，雙親年齡達25歲以上、65歲以下，國中以上教育程度，有穩定經濟收入，即可報名，今年預計招募6戶。

(中國時報)