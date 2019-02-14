2019年02月14日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

以無黨籍參選台南市第二選區立委補選的陳筱諭，13日炮火對準國民黨參選人謝龍介，強力呼籲謝龍介辭去市議員職務，展現參選立委決心，國民黨台南市黨部則反擊，陳筱諭的母親郭秀珠過去參選立委時也未辭市議員，建議陳應把格局放大。

陳筱諭指出，這場立委補選被外界解讀為是藍綠總統選舉的前哨戰，在這個選區國、民兩黨推出的都是外來人口空降，要來打一場總統的「代理人選戰」，她認為，這是藍綠陣營的一己之私，只想到政治利益，只會盤算未來的政治版圖，絲毫不尊重在地鄉親的實際問題，更無力解決目前的困境。

陳筱諭強調，她是唯一在這個選區土生土長的年輕人，有堅定改革的勇氣、決心和作法，更是有骨氣的台南人，可以和在地鄉親們一起拚經濟，顧生活，而不是滿嘴政治語言，隨隨便便開支票。

陳筱諭表示，謝龍介不能只告訴選民，給他8個月來打通路、行銷農產品，做不到就辭職；如果真有決心和意願，應該馬上辭去台南市議員，和她一樣挽起袖子，深入基層解決鄉親的生活困境，才能讓台南發大財，這是政治人物基本的誠信，而非上電視「空嘴嚼舌」亂開支票。

國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞回應，陳筱諭的母親郭秀珠過去在參選立委時也沒有辭議員，建議陳筱諭應把格局放大。她強調，只要是爭取擴大服務鄉親的機會，不管在哪個位置，謝龍介都全力了解民眾的困難，想辦法幫助他們解決，歡迎所有的候選人與愛護這片土地的人，一起來幫基層打通路、拚經濟。

(中國時報)