《新天堂樂園》吻戲多 情侶星光下共賞最浪漫

2019年02月14日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄春天藝術節草地音樂會今年推出全版電影《E.T.外星人》與《新天堂樂園》，現場樂團演奏配樂，帶觀眾更深入劇情；其中，台灣首演《新天堂樂園》號稱影史上吻戲最多，浪漫的民眾可當情人節禮物，3月牽另一半的手一起觀賞。

春天藝術節草地音樂會在星空下、草地上隨性開演，受到市民喜愛，今年2部電影作品之一的《新天堂樂園》電影完整版，將於美籍指揮迪亞戈提貝里歐（Thiago Tiberio）再度領軍高雄市交響樂團演奏，搭配現場高畫質巨型螢幕，將更能讓觀眾走入劇情。

高市交將現場演奏配樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）知名動人樂曲，尤其這是影史上號稱吻戲最多的作品，建議愛耍浪漫的戲迷可趁情人節訂票當禮物，預告與對方度過難忘的星空音樂饗宴。

《新天堂樂園》是義大利國寶級導演朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）作品、配樂則由曾獲奧斯卡終身成就獎的作曲家顏尼歐莫利克奈操刀，拿下奧斯卡與金球獎最佳外語片、坎城影展評審團等大獎，在電影上占據神聖地位，資深影評人藍祖蔚更以「愛電影」總結《新》片主軸，包含電影情、父子情、兒女情3個層次。

3月16日、17日周末晚上7點，《新天堂樂園》將在高美館戶外草坡登場，單場票價499元，購票可洽兩廳院售票系統。

(中國時報)