百景花團齊開放 明起競賽

2019年02月14日 04:10 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚積極打造花蓮成為「花園城市」，環保局13日推出「百景花團齊開放」綠美化競賽作業說明會，將補助100個示範點，於2月15日開始競賽，期待「全民總動員」讓花蓮處處鳥語花香、花團錦簇。

徐榛蔚上任後，以「幸福花蓮·花園城市」為施政主軸，全力維護花蓮好山好水好人情的的優質環境，環保局動作迅速，13日分別於北、中、南辦理「建構花園城市、百景花團綠美化競賽」說明會，期望鄉親維護居家環境，改善閒置髒亂空地，避免裸露地產生揚塵，俾共創綠意潔淨家園。

環保局長饒忠指出，環保局除加強執行各項污染管制作為外，對於閒置空地產生的揚塵及髒亂問題，今年希望透過綠美化公開競賽方式，，消弭髒亂閒置空地，使「花園城市」成為花蓮的代名詞。

第一階段以閒置空地綠美化為主，今年度預定補助100個單位，分政府機構及鄉鎮市公所組25個單位、企業機構組25個單位、村里社區組50個單位，各組錄取金質獎1名、銀質獎2名、銅質獎3名，獎金從10萬至30萬不等。

(中國時報)