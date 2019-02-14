樹林燈會明登場 閃耀慶元宵
新北歷史最悠久的樹林燈會15日起將一連閃耀7天，民眾搭乘火車從樹林車站中山路出口，可循紅色燈籠指引抵達會場，現場佈有630個彩繪燈籠的活動會場，展示區還有20座大型主題花燈與30件創意燈籠作品，以及DIY、美食區，讓民眾體驗最在地的傳統燈會。
樹林區公所13日在市府舉行活動記者會，以影片展現歷年燈會成果，也邀請樹林凰家舞集的小朋友帶來豬賜吉祥慶元宵表演，逗趣活潑舞蹈，為15日燈會揭開序幕。
樹林區長陳正奇表示，樹林燈會有17年歷史，今年活動從15日晚間6時在新北市樹林區鎮南宮、保安二街舉行點燈儀式，連續7天邀請民眾猜燈謎、賞花燈、鬧元宵。
陳正奇說，本次燈會有五大特色區塊，包括「藝文晚會表演區」、「璀璨花燈展示區」、「繞境祈安踩街活動」、「民俗童玩美食區」、「親子手做DIY」。
今年燈會主題是「豬賜吉祥‧行善引福」，會場入口處可看到紫色瀑布燈海，大型主題花燈、創意燈籠作品將整條保安二街點綴的璀璨繽紛。鎮南宮廣場舞台前每晚都有精彩的藝文團體表演，也有適合親子同樂的手作DIY課程。
16日下午6時的祈安遶境活動，由海明禪寺出發，沿樹林區主要道路繞行，至鎮南宮圓滿迴向為眾生祈福，19日元宵節當天舉行大型元宵燈謎晚會。
「保安二街元宵市集」為整條保安二街配合活動封街，沿線並設有特色花燈燈幕、紅麴美食專區、民俗童玩市集等攤位，還有吹糖技術與受小朋友喜愛的捏麵人。
(中國時報)
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