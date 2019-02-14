情人節挑禮 不如送她子宮頸疫苗

2019年02月14日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

2月14日西洋情人節將至，不少男性還在苦惱要送什麼禮，婦產科醫師建議，與其破費買昂貴名牌，不如送她一份「子宮頸疫苗專案」，預防「女性殺手」的諸多婦女癌病，守護一輩子的健康，比送任何禮物都有誠意。

據衛福部公布去年10大癌症，子宮頸癌重新擠入榜單，患者平均少活14.8年，與排在第4的乳癌相去不遠，凸顯子宮頸疫苗及早施打的重要性。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主任林孝祖表示，儘管食藥署在子宮頸疫苗施打仿單，主要針對9歲到26歲女性，但當今不婚和不生族群與日俱增，從27歲到45歲的女性都應該施打宮頸疫苗，為防癌增加1層保護。

每年情人節掀起一波送禮潮，禮物更要跟上潮流，林孝祖說，院方針對情人節特別推出「健康情人節專案」，鼓勵27歲到45歲以上的女性施打子宮頸疫苗，並提供婦科超音波檢查、子宮頸抹片檢查等，是守護另一半幸福健康的無價禮物。

除了施打子宮頸疫苗，林孝祖也建議女性定期透過婦科超音波和子宮頸抹片檢查，針對女性容易罹患的子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌早期篩檢和早期預防。

此外，內科部血腫科主任鍾智淵指出，近期如果發現疲倦、臉色蒼白、喘、心悸，「黃」臉婆的症狀等，則有可能出現貧血症狀，經過確定診斷是缺鐵性貧血者，可補充鐵劑來治療。

(中國時報)