嘉市府送提燈 太平燈節玩猜謎
拜完天公，元宵節提花燈了！嘉義市政府將於14、15及18日共3天發送「發財豬」小提燈，每日限量，送完為止；交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於梅山太平地區舉辦「一抹紅韻」元宵節山村老街燈會，歡迎大家16日上山點燈鬧元宵。
13日農曆正月初九「天公生」，嘉義市唯一主祀玉皇大帝的嘉邑玉皇宮，湧入大批信眾參拜祈福，市長黃敏惠主持祝壽大典，與各界貴賓循古禮祝賀玉皇大天尊萬壽無彊，祈求風調雨順、國泰民安。
拜完天公，正月15元宵節將至，嘉義市政府於14日、15日、18日下午5時在文化公園民族路與文化路口，發放「發財豬」小提燈，每日限量發放約1000個，數量有限，送完為止。
今年「發財豬」小提燈讓親子拿回家DIY，圓滾滾的「發財豬」象徵財富，紅色花布喜氣洋洋，印有「招財進寶」、「金元寶」、「錢幣」等圖樣，祝願大家拚經濟發大財。
阿管處在太平老街舉辦太平燈節，16日下午4點開始，在三元宮停車場廣場前，布置蜜香紅茶席，由茶旅達人司茶、說茶、分享茶，還有賞燈、雲梯夜景、猜燈謎、百人搓元宵等活動。
太平老街布置3個主題燈區「一抹紅韻區」、「花團錦簇區」與「太平竹意象燈區」。此外，迎接西洋情人節，竹林茶坊現場設置愛戀意象打卡點裝置，歡迎情侶檔、夫妻檔一同來太平放閃。活動詳情可上阿里山管理處觀光旅遊網查詢。
(中國時報)
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