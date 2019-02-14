移民官踹檢疫犬 挨罵道歉
中國時報
林瑞益／高雄報導
移民署陳姓官員日前因為不喜歡狗，狠踹檢疫犬Jenna，網友不捨護國神犬被糟蹋，動保團體更是氣憤。他13日出面道歉，一改9日踹狗囂張態度。移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊長蔡英傑緩頰說，陳男只是出於童年陰影的反射性動作，事後也很後悔。
領犬員貼文指出，9日晚間他帶著檢疫犬執勤時，陳姓移民官突然出腳踹檢疫犬，狗嚇到慘叫，對方還回說：「我從頭到尾都是說我不喜歡狗」。領犬員則反問他：「你遇到海關的緝毒犬也會一樣踢牠嗎？」陳男再回：「我絕對會」，而當檢疫人員揚言再踹狗就要報警，陳男則嗆：「碰到我，我也會去告你們！」
蔡英傑昨天說，陳姓官員以前被狗咬過，所以怕狗；事發後，他已向防檢局高雄分局長官們說明並致歉，也帶檢疫犬專屬食物及點心，向防檢局幹部、領犬員及檢疫犬致意。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，國外無論是檢疫犬或軍犬，退休時常獲總統接見，過世時更用隆重軍禮向牠致意，但台灣國家門戶移民署官員竟狠踹檢疫犬，丟臉丟到國際，呼籲相關單位嚴懲。
(中國時報)
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