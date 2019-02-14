黎明教養院銀河之翼 吸睛

2019年02月14日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮黎明教養院最近完成「銀河之翼」，教養院職員工先睹為快，紛紛充當天使，拍照分享，志工這幅傑作，讓關愛弱勢的善心人士相當有感，與台開集團關愛花蓮的「天使之翼」，有異曲同工之妙。

美國藝術家科萊特．米勒於2012年在洛杉磯市中心，繪畫創造了第一對「天使之翼」（AngelWings），希望藉此歌頌美好的人性，之後，就在全球展開「天使之翼全球計畫」，傳遞正面善的力量。

今年1月9日米勒到花蓮台開新天堂樂園繪製5公尺寬的天使翅膀，1月13日完成的「天使之翼」，表達愛護土地、愛護地球的義舉。這是全球第60站，為去年遭強震侵擾的花蓮鄉親祈福。

教養院公共事務部主任黃展雲指出，每年寒暑假，康橋國際雙語學校學生都會前來黎明教養院當志工，院方會請擅長繪畫的學生美化環境，今年寒假以1樓鐵捲門為對象，2月2日完成3公尺寬的「銀河之翼」，美麗奪目。

(中國時報)